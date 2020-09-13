Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета

РБК12:59
Интерфакс

В Бресте митингующих начали разгонять водометами

Интерфакс10:31
Коммерсантъ

В Белоруссии силовики разгоняют протестующих

Коммерсантъ11:55
ТАСС

МВД Белоруссии подтвердило применение водомета в отношении протестующих в Бресте

ТАСС12:36
Газета.Ru

В Бресте силовики применили водомет, чтобы разогнать протестующих

Газета.Ru11:00
Lenta.ru

В Бресте против протестующих задействовали водомет

Lenta.ru10:46
РИА Новости

В Бресте против протестующих применили водомет

РИА Новости11:56

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
67

ЦСКА — Спартак 2:1 (2-й тайм)

Напомним, что Кокорин пропустил все шесть стартовых матчей "Спартака" в новом сезоне российской премьер-лиги из-за обнаруженного у него спазма.
Вести.Ru13:27
1

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
385

Советник призвал Трампа объявить военное положение в случае проигрыша на выборах

Бывший советник Трампа Роджер Стоун, который до этого был осужден за дачу ложных показаний, но ныне находится на свободе после смягчения президентом Трампом его приговора, предложил вариант действий для Трампа в случае его проигрыша на предстоящих выборах.
Kadara.ru11:44

Основная масса протестующих в Минске разошлась

Местные телеграм каналы сообщают, что военная техника уезжает от резиденции Лукашенко, баррикады, которые соорудили несколько протестующих в Минске из дорожных ограждений, уже разобрали, центральные станции метро в белорусской столице открылись и работают в обычном режиме.
Эхо Москвы13:10

В Комитете Госдумы по энергетике спрогнозировали рост цен на бензин

Никаких оснований для повышения стоимости бензина и дизельного топлива выше уровня инфляции нет, убеждён председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Парламентская газета10 сентября в 09:20
4

Зеленский заверил, что подавил страх перед военными учениями РФ

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отсутствии в украинском руководстве страха перед российскими манёврами Зеленский заявил в ходе рабочей поездки в Одессу, отвечая на соответствующий вопрос местных журналистов.
Новый Деньвчера в 15:26