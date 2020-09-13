Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Бресте силовики применили водомет, чтобы разогнать протестующих

Газета.Ruвчера в 11:00
РИА Новости

В Бресте против протестующих применили водомет

РИА Новостивчера в 11:56
Коммерсантъ

В Белоруссии силовики разгоняют протестующих

Коммерсантъвчера в 11:55
ТАСС

МВД Белоруссии подтвердило применение водомета в отношении протестующих в Бресте

ТАССвчера в 12:36
РБК

Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета

РБКвчера в 12:59
Lenta.ru

В Бресте против протестующих задействовали водомет

Lenta.ruвчера в 10:46
Интерфакс

В Бресте митингующих начали разгонять водометами

Интерфаксвчера в 10:31

Разработан лазерный противотуманный радар для автомобилей

В ходе разработки ученые Стэнфорда соединили лазерный радар с системой искусственного интеллекта, который определяет препятствия в условиях плохой видимости на основании данных об отраженных фотонах, что и позволяет огибать находящиеся в тумане препятствия.
МедиаПотоквчера в 14:49
5

Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.
Известия17:51
59

Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
488

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru12 сентября в 06:26
384

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ruвчера в 06:38
14