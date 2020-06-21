Примерно в полдень в галерею современного искусства АРТ4 в центре Москвы пришли с обысками около 15 сотрудников правоохранительных органов. Об этом интернет-изданию «Медиазона» рассказал владелец музея Игорь Маркин.

Силовики пришли с обысками в московскую галерею АРТ4

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