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Газета.Ru
Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений. Ранее сообщалось, что у Дворца независимости в Минске завершилась многотысячная акция протеста.В источнике
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Коммерсантъ

Больше 100 тыс. протестующих вышли на улицы Минска

Коммерсантъвчера в 09:24
ТАСС

БТР покинули резиденцию Лукашенко, манифестанты разошлись

ТАССвчера в 12:50
РИА Новости

У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих

РИА Новостивчера в 11:37
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Интерфаксвчера в 13:32
Известия

Очевидцы сообщили о 100 тыс. участниках марша оппозиции в Минске

Известиявчера в 09:11
Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Газета.Ruвчера в 13:48
РЕН ТВ

Сотни тысяч протестующих подходят к резиденции Лукашенко в Минске

РЕН ТВвчера в 08:43

Португалия — Хорватия 4:1

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru5 сентября в 07:53

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUMвчера в 06:03
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В Тунисе уничтожили трех террористов после нападения на нацгвардию

Службы безопасности Туниса ликвидировали трех террористов после того, как они атаковали служащих национальной гвардии страны в курортном городе Сус, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Интерфаксвчера в 05:27

В офисах интернет-магазина «Холодильник.ру» прошли обыски

Обыски в офисе интернет-магазина бытовой техники «Холодильник.ру» провели следователи и оперативники транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу 3 сентября сообщает издание «Коммерсант».
ИА Красная Весна5 сентября в 09:03
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новостивчера в 08:27
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru4 сентября в 01:30
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