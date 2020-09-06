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Ведомости
Ведомости

В центре Минска проходит многотысячная акция протеста

В течение всего дня останутся перекрытыми проспекты города. С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства.В источнике
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Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Газета.Ru13:48
Коммерсантъ

В Минске прошли массовые задержания протестующих

Коммерсантъ11:55
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Известия11:44
ТАСС

БТР покинули резиденцию Лукашенко, манифестанты разошлись

ТАСС12:50
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Интерфакс13:32
РЕН ТВ

Вооруженные «гражданские» помогают милиции перекрывать улицы Минска

РЕН ТВ07:46
РИА Новости

У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих

РИА Новости11:37

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новости09:59
3,2K

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
3,5K

Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионат16:18
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В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Грегор Гизи, депутат бундестага от Левой партии, в беседе с MDR Aktuell сказал о том, что возможными виновниками ситуации с Алексеем Навальным (на фото) могут являться противники завершения строительства проекта "Северный поток-2".
Ореанда-Новости15:34
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