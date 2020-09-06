В центре Минска проходит многотысячная акция протеста
Смотрите также
Сборная России обыграла команду Венгрии в Лиге наций
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Германия потребовала от России действий в связи с делом Навального
Кети Топурия в белом платье оверсайз подогрела слухи о беременности
В центре Минска неизвестные в масках разгромили кафе и задержали людей
В Петербурге ищут 10-летнего мальчика, не вернувшегося из школы
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Внутренние войска и автобусы ОМОН сконцентрированы в центре Минска
Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске
В МВД Белоруссии назвали число задержанных на акциях протеста
В Минске «марш мира» женщин завершился без задержаний
Сборная России обыграла команду Венгрии в Лиге наций
В центре Минска проходит многотысячная акция протеста
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Адвокат Ефремова показал компромат на своих оппонентов
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
В течение всего дня останутся перекрытыми проспекты города. С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства.В источнике
Подробнее о событии