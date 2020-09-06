Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске
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Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений. Ранее сообщалось, что у Дворца независимости в Минске завершилась многотысячная акция протеста.В источнике
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