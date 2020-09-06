Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений. Ранее сообщалось, что у Дворца независимости в Минске завершилась многотысячная акция протеста.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Интерфаксвчера в 13:32
News.ru

ОМОН снял оцепление на площади Независимости в Минске

News.ruвчера в 15:32
РЕН ТВ

Сотни тысяч протестующих подходят к резиденции Лукашенко в Минске

РЕН ТВвчера в 08:43
Lenta.ru

У резиденции Лукашенко заметили БТР

Lenta.ruвчера в 10:07
РИА Новости

БТР у резиденции Лукашенко выстроились за цепью ОМОНа

РИА Новостивчера в 08:54
Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Газета.Ruвчера в 13:48
ТАСС

БТР покинули резиденцию Лукашенко, манифестанты разошлись

ТАССвчера в 12:50

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь
REGNUMвчера в 06:03
95

Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.
BFM.ruвчера в 12:09
90

Россия защитит Белоруссию от НАТО, уничтожив Ригу, Варшаву и Брюссель

Виктор Баранец, военный эксперт «Комсомольской правды», сообщил, что если РФ возьмется за защиту Белоруссии от вторжения НАТО, то столицы Бельгии, Литвы, Латвии и Польши превратятся в пепел.
Discover24вчера в 03:17
416

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.comвчера в 06:24
1,7K

Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.
РИА Новости18:53

Синоптики предупредили о похолодании в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что 7 сентября станет последним очень теплым днем в центре европейской части России, передает РИА "Новости" По его словам, в понедельник ожидается теплый воздух с юго-востока.
Газета.Ru17:59
46

МИД Литвы: ЕС подорвал свой авторитет из-за Белоруссии

Бездействие Евросоюза по ситуации в Белоруссии подрывает его внешнеполитический авторитет, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус 6 сентября в интервью британскому Financial Times.
ИА Красная Веснавчера в 11:54
348

«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
Честный рейтинг букмекероввчера в 09:50