Армия и оружие
РИА НовостиСиловики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
В ДНР заявляли, что обстрелы в районе Петровского были со стороны украинских силовиков. В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
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Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец вышел на связь
Kazanfirst.ru вчера в 13:28
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда вчера в 14:55
Политика
В ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть Владимира Зеленского, "тревожным звонком".
РИА Новости 04:51
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру вчера в 15:48
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Гаджеты
Статистика разгона Core i9-9900KS: не отлично, но и не ужасно
Известный магазин Silicon Lottery, который предлагает покупателям процессоры с гарантированным разгонным потенциалом, вчера начал продажи недавно анонсированных Core i9-9900KS — ограниченной серии LGA 1151-восьмиядерников, способной в номинальном режиме работать на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра.
3DNews 04:35
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Гаджеты
AMD готовит выпуск трех бюджетных видеокарт на чипах Navi 14
Примечательно, что в полноценной настольной видеокарте разработчик использовал графический чип Navi 14 XT, а вот в другой версии применяется специальная модификация чипа Navi 14 XTM.
Дни24 вчера в 06:16
Общество
Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством
Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.
РИА Новости 04:02
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Футбол
Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове
Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости вчера в 03:01
Политика
Украинские военные жалуются на качество питания в армии
Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Газета.Ru 02:54
Общество
Почему опасно отвечать «да», если звонят с незнакомого номера
По словам директора по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александра Дворянского, оформить кредит, используя запись чужого голоса, мошенникам вряд ли удастся, а вот подтвердить перевод денежных средств, вполне.
Molnet.ru вчера в 07:20
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
Турция изучает предложение России по поставке истребителей
Турция получила предложение купить российские истребители.
Коммерсантъ 05:15
Шоу-бизнес
Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового
Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04:24
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Космос
Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета
Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24