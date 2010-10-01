Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейСиловики уехали из Керчи – закладка «Мистралей» перенесена

Напомним, вчера стало известно, что Путин примет участие в закладке российских боевых кораблей в Керчи. Уточняется, что завод функционирует в штатном режиме.
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Закладка российских «Мистралей» на керченском заводе «Залив» перенесена

КрымPRESS05:22

Силовики уехали из Керчи – закладка «Мистралей» перенесена

Общественная служба новостей05:21
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Общество

Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения

Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Здоровье

В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса

ProBalakovo 07:08
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Экономика

«Черкизово» купит у Cargill завод по производству полуфабрикатов

Интерфакс 06:49
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
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Политика

Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН

Москва, 16 июля 2020, 13:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре и встречаться там с президентом США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:58
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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Общество

В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина

Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
1
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Здоровье

Мэр Норильска обвинил власти Красноярского края в занижении статистики по COVID-19

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заскобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 06:41
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Политика

Германия отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Германия отказалась менять политику по "Северному потоку-2" из-за США.
Piter.tv 07:03
Футбол

Роман Широков: «На европейской арене Миранчук толком ничего не показал»

Как сообщал Betonmobile.ru, Миранчуком интересуются российские топ-клубы и ряд европейских клубов из Италии.
BetOn 06:17
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Политика

Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду

Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
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Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
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Политика

Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ

Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко назначен главой Национального банка Украины.
Газета.Ru 04:48
Футбол

«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»

«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», написала письмо главе РФС Александру Дюкову.
Евро-футбол.ру 06:31
Армия и оружие

Daily Express: самолеты Су-25 России разработаны для третьей мировой

До усовершенствования штурмовик Су-25, являющийся одним из наиболее используемых российских самолетов, успел повоевать во многих горячих точках, в том числе и в Афганистане, пишет ПолитРоссия.
Shraibikus News вчера в 16:23
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Происшествия

Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

Газета.Ru 07:20
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
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Шоу-бизнес

Максим Виторган высмеял Ксению Собчак за снимок их общего сына

Под фотографией сына Максим Виторганов написал: "Я сижу с малышкой дома и зарабатываю по 70 тыс в неделю".
CT news 06:07
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Футбол

Спартак — Ахмат 3:0

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
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Политика

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
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Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
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Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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Армия и оружие

Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР

Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 07:00
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Армия и оружие

Новый российский комплекс С-500 вызвал восхищение египетских СМИ

Россия смогла всех удивить, создав новый зенитно-ракетный комплекс, который превосходит все существующие в мире системы, утверждает египетское издание Sasapost.
Народные новости 03:36
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

Бумаги торгуются на уровне 13 206 руб. за штуку, за 15 июля они прибавили в цене 3%. В марте состояние сенатора оценивалось в $10 млрд (13-е место в рейтинге богатейших россиян).
Коммерсантъ 04:30
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Залив
Судостроительный завод в Керчи, Крым. Является градообразующим предприятием в Керчи и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Судостроительный завод «Залив» имеет две технологические линии постройки судов. Завод известен как строитель военных фрегатов. До 2014 года, завод в основном строил корпуса сухогрузов и балкеров, выполнял заказы для буровых платформ и занимался судоремонтом. Расположен на берегу Керченского пролива, между двух морей - Чёрным и Азовским, в защищённой от восточных ветров бухте. Занимает площадь более 140 гектаров.
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