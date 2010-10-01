Напомним, вчера стало известно, что Путин примет участие в закладке российских боевых кораблей в Керчи. Уточняется, что завод функционирует в штатном режиме.

Общество Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.

Политика Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН Москва, 16 июля 2020, 13:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре и встречаться там с президентом США Дональдом Трампом. 9

Политика Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша. 820

Политика Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко назначен главой Национального банка Украины.

Общество Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК. 68

Футбол Спартак — Ахмат 3:0 Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона. 1

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей». 538

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале». 27

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 810

Армия и оружие Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. 10

Экономика Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes Бумаги торгуются на уровне 13 206 руб. за штуку, за 15 июля они прибавили в цене 3%. В марте состояние сенатора оценивалось в $10 млрд (13-е место в рейтинге богатейших россиян). 33