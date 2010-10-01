Происшествия

ПолитРоссияПолитРоссияСиловики возьмут «полтавского террориста» штурмом

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Захватившего заложника преступника силовики намерены взять в ходе спецоперации, сообщил губернатор Полтавы Олег Синегубов. Террорист взял в заложники правоохранителя, за ним организована погоня полиции.
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