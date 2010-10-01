Происшествия
ПолитРоссияСиловики возьмут «полтавского террориста» штурмом
Захватившего заложника преступника силовики намерены взять в ходе спецоперации, сообщил губернатор Полтавы Олег Синегубов. Террорист взял в заложники правоохранителя, за ним организована погоня полиции.
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Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service вчера в 02:34
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Общество
Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле
23 июля к Земле максимально приблится ярчайшая по статистике за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE).
МордовМедиа вчера в 18:14
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Футбол
«Ротор» получил золотые медали за первое место в ФНЛ
Сегодня на общем собрании ФНЛ «Ротор» получил кубок победителю первенства, а также золотые медали.
ИА Городские вести. Волгоград 11:23
Общество
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Общество
«Турецкий поток» временно приостанавливает работу
ИА Новороссия вчера в 13:14
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Экономика
Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года
Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Кино
Дэвид Франко сыграет рэпера Ваниллу Айса в биографическом фильме
Культуромания 11:39
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Футбол
Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
РИА Новости 08:38
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Здоровье
В Минздраве объяснили случай повторного заражения коронавирусом в РФ
Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава: «Повторное заражение (коронавирусом) — явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека».
НТВ вчера в 10:58
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Армия и оружие
Россия призвала США немедленно прекратить оккупацию нефтяных объектов Сирии
Дипломат обратил внимание на сообщения в западных СМИ о том, что "варварские методы нефтедобычи США могут привести к экологической катастрофе на северо-востоке Сирии и в Ираке".
ТАСС 12:07
Здоровье
В Омской области могут ужесточить коронавирусные ограничения
Глава Роспотребнадзора Омской области не исключает возможности ужесточения в регионе коронавирусных ограничений.
Пишет Омск 09:16
Здоровье
Жителей Волгограда с коронавирусом везут в районы области
В региональном оперативном штабе заявили, мест для пациентов хватает, при этом подтвердив, что задействован весь коечный фонд области и жителей областного центра госпитализируют, в том числе, и вне Волгограда, сообщает издание «V1.ru».
REGNUM 10:29