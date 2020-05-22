Происшествия

Вести.RuВести.RuСиловики вступили в бой с бандитами под Хасавюртом

В Хасавюртовской районе Дагестана завязался бой с укрывшимися в лесу боевиками, информации о пострадавших в ходе спецоперации не поступало.
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В Дагестане спецназ вступил в перестрелку с группой боевиков

Российская газета07:36

Силовики пошли на штурм дома с боевиками в Дагестане

Lenta.ru07:28

СМИ сообщили о преследовании силовиками группы боевиков в лесах Дагестана

РБК05:41

Под Хасавюртом силовики пошли на штурм дома с боевиками

REGNUM07:50

В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов

РИА Новости06:45

НАК: Силовики обнаружили бандитов в Хасавюртовском районе Дагестана

РЕН ТВ06:43

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

ТАСС07:00
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Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
925
Происшествия

Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане

Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
Lenta.ru 07:31
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Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
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Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
1,3K
Общество

В Екатеринбурге назвали район, где больше всего заболевших COVID-19

Сегодня во время брифинга с журналистами вице-губернатор области Павел Креков назвал район, в котором выявили больше всего случаев COVID-19.
КП - Екатеринбург 07:57
Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
1K
Общество

На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
10
Футбол

Футболист Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом»

Игрок петербургского ФК «Зенит» Далер Кузяев, скорей всего, не станет продлевать контракт с командой.
Мойка78 вчера в 01:49
1
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
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Политика

Путин удивился рекордной смертности в горах за рубежом

На совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации глава государства отметил высокую смертность за рубежом в определенных странах.
Российская газета 08:21
Общество

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 10:38
1,2K
Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
707
Политика

Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

"Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства.
РИА Новости 07:50
4
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,5K
Общество

В Саратовской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:11
718
Общество

Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС

Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", расположенная на Чукотке, 22 мая введена в промышленную эксплуатацию после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.
ТАСС 07:51
Происшествия

Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова

Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена.
Интерфакс 04:25
81
Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине

Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
1
Игры

Разработчики объявили дату выхода ремейка известной игры Mafia

iReactor 20 мая в 10:29
68
Экономика

МФО нашли способ завышать проценты по займам

Сегодня, 22 мая 2020 года, стало известно, что микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать POS-кредиты под видом займов наличными, тем самым существенно увеличив проценты.
Саминвестор 00:57
8
Общество

Вирусолог оценил испытания российской вакцины от коронавируса на людях

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения о том, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях.
News.ru 08:16
Общество

Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России

ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 08:38
1,9K
Религия

РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным

В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии

Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
38
Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
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