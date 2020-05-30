Происшествия
BFM.ruСиловики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета. В городе введен режим контртеррористической операции.
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Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Общество
В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов
В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
Эхо Москвы 09:38
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
О добровольцах для испытания вакцины от коронавируса рассказал Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» заявил, что в ближайшие две недели в России планируют начать проводить клинические испытания вакцины от коронавируса.
Live24 07:09
Политика
В Германии призвали США не выходить из Договора по открытому небу
Парламентские группы Германии направили письмо в Конгресс США с призывом не выходить из Договора по открытому небу.
Московский Комсомолец вчера в 17:12
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета вчера в 05:07
Общество
Михаил Мурашко открыл инфекционный центр в Уфе
В церемонии открытия новой клиники приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
РБК Уфа 04:37
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Здоровье
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Футбол
Хавбек «Шальке» Маккенни сыграл с повязкой в память об убитом полицейским Джордже Флойде: «Правосудие для Джорджа»
Американский хавбек вышел на поле и отыграл 55 минут до замены в матче Бундеслиги с «Вердером» (0:1) с повязкой на руке: «Justice for George» («Правосудие для Джорджа»).
Sports.ru 10:59
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
В Свердловской области дали прогноз на начало лета
Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
ИА Красная Весна 10:10
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Всероссийский выпускной вечер пройдет онлайн 27 июня
Минпросвещения РФ рекомендовало проведение всероссийского выпускного вечера 27 июня в режиме онлайн.
Коммерсантъ вчера в 08:51
Общество
Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина
В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Футбол
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Германию
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
Piter.tv вчера в 06:22