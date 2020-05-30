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Происшествия В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 74

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