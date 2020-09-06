Силовики задержали несколько протестующих у резиденции Лукашенко
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Силовики задержали около 20 участников протестной акции около резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Толпа сторонников оппозиции отхлынула от оцепления, выставленного бойцами ОМОНа.В источнике
С чего всё началось
Около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ
Перцовый газ был распылен в воздух около оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости в Минске - резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, где в воскресенье собрались протестующие, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАССвчера в 10:55
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