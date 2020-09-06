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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Силовики задержали несколько протестующих у резиденции Лукашенко

Силовики задержали около 20 участников протестной акции около резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Толпа сторонников оппозиции отхлынула от оцепления, выставленного бойцами ОМОНа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

Перцовый газ был распылен в воздух около оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости в Минске - резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, где в воскресенье собрались протестующие, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАССвчера в 10:55
Подробнее о событии
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Известиявчера в 11:44
Газета.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Газета.Ruвчера в 11:17
ТАСС

Около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

ТАССвчера в 10:55
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Вести.Ruвчера в 11:11
URA.Ru

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях. У резиденции Лукашенко распыляют газ

URA.Ruвчера в 11:02
РИА Новости

У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

РИА Новостивчера в 11:11
Московский Комсомолец

Около резиденции Лукашенко задержали не менее 20 человек

Московский Комсомолецвчера в 11:52

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ru5 сентября в 03:21
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма4 сентября в 05:13
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUMвчера в 06:03
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