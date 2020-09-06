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Известия
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Перцовый газ был распылен в воздух около оцепления ОМОН у Дворца независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 6 сентября сообщил корреспондент «Известий» с места событий.В источнике
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РБК

Шествие оппозиции в центре Минска закончилось массовыми задержаниями

РБКвчера в 13:22
ТАСС

Правоохранители задержали не менее 20 протестующих рядом с резиденцией Лукашенко в Минске

ТАССвчера в 11:31
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Известиявчера в 11:44
URA.Ru

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях. У резиденции Лукашенко распыляют газ

URA.Ruвчера в 11:02
Вести.Ru

В Минске разогнали протестующих, восстановилась связь

Вести.Ruвчера в 11:52
РИА Новости

У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих

РИА Новостивчера в 11:37
Коммерсантъ

В Минске прошли массовые задержания протестующих

Коммерсантъвчера в 11:55

Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций
RT на русскомвчера в 14:47

Синоптики предупредили о похолодании в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что 7 сентября станет последним очень теплым днем в центре европейской части России, передает РИА "Новости" По его словам, в понедельник ожидается теплый воздух с юго-востока.
Газета.Ru17:59
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В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос5 сентября в 03:08
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Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма4 сентября в 05:13
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Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.comвчера в 06:24
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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