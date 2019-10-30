Экономика

BFM.ruBFM.ru«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам

В «Силовых машинах» рассказывали, что все предложения компании оставили без ответа. Более того, летом российское Минэкономики пригласило власти Вьетнама решить вопрос на уровне правительств.
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с чего всё началось

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
РБКвчера в 01:00

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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

РБКвчера в 01:00

РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Коммерсантъвчера в 02:26

Компания Мордашова подала в суд на Вьетнам после остановки проекта ТЭС из-за санкций

Ведомостивчера в 02:54

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на власти Вьетнама

Эхо Москвывчера в 02:30

Вьетнам с помощью США отнял деньги у российского олигарха

Lenta.ruвчера в 06:08

«Силовые машины» судятся с Вьетнамом из-за 250 млн долларов. Виноваты санкции

Фонтанка.Рувчера в 06:24

Попавшая под санкции российская компания подали в суд на Вьетнам

Газета.Ruвчера в 07:34
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Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
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Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Транспорт

Российских водителей грузовиков и автобусов заставят больше отдыхать

Первого ноября 2019-го года в силу вступают поправки в закон "О безопасности дорожного движения", обязывающие водителей грузовых автомобилей и автобусов соблюдать новые нормативы труда и отдыха.
Planet Today 02:33
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру вчера в 11:10
Здоровье

Врачи назвали продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa 01:34
Политика

Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Кино

Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Технологии

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
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Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Общество

Рост смертности от онкологии в России объяснили

Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Lenta.ru вчера в 20:49
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв авиакатастрофы над Синаем

Сегодня исполнилось четыре года со дня страшной трагедии, которая произошла в небе над Синайским полуостровом.
Megapolisonline.ru вчера в 23:03
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

РИА Новости вчера в 15:48
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК 02:00
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 29 октября в 09:59
Происшествия

«Аэрофлот» раскрыл детали задержания актрисы перед вылетом в Тель-Авив

Самолет, направляющийся из Москвы в Тель-Авив, не смог вылететь из-за «деструктивного поведения» пассажирки, которая отказывалась пристегиваться, нецензурно выражалась и оскорбляла членов экипажа и пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».
РБК вчера в 10:11
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
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Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия вчера в 01:32
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
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Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе

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Стала известна дата выхода «умных» часов Honor Magic Watch 2

Китайский бренд Honor запустит продажи новой версии «умных» часов Magic Watch до конца 2019 года.
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Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика

Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
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Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.
МонаВиста вчера в 12:38
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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