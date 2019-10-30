Экономика
BFM.ru«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам
В «Силовых машинах» рассказывали, что все предложения компании оставили без ответа. Более того, летом российское Минэкономики пригласило власти Вьетнама решить вопрос на уровне правительств.
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с чего всё началось
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.РБКвчера в 01:00
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Компания Мордашова подала в суд на Вьетнам после остановки проекта ТЭС из-за санкций
Ведомостивчера в 02:54
«Силовые машины» судятся с Вьетнамом из-за 250 млн долларов. Виноваты санкции
Фонтанка.Рувчера в 06:24
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