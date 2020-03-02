Общество

ТАССТАСС«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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с чего всё началось

На немцев махнули лопаткой

После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

«Силовые машины» Мордашова решили выйти из СП с Siemens

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От партнера до конкурента один шаг: «Силовые машины» выходят из СП с Siemens

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Развод и девичья фамилия. «Силовые машины» собрались разорвать отношения с Siemens и делать газовые турбины без них

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«Силовые машины» начали переговоры о выходе из СП с Siemens

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«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Siemens проекта

Ведомостивчера в 18:57

На немцев махнули лопаткой

Коммерсантъвчера в 17:52
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На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути.
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Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
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Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix

Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
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Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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В России ввели ГОСТ на ретротранспорт личного пользования. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.
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Спорт

Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса

Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
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Силуанов рассказал о влиянии коронавируса на реализацию указов и посланий

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средств Фонда национального благосостояния России хватит для того, чтобы в течение 4 лет финансировать бюджетные обязательства даже при цене нефти $30 за баррель.
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Фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале за операторскую работу

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Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
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Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и еще три условно).
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29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
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Последнее февральское обновление Windows 10 приносит новые проблемы: «фризы», BSOD и уменьшение скорости работы

Пользователи Windows 10 сообщают, что обновление, выпущенное в последнюю неделю февраля, вызывает проблемы.
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На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
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Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

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В Средиземное море вошел авианосец США

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
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Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
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Напомним, «Интер Майами» был официально включен в состав MLS в 2018 году. Совладельцем клуба является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.
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Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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