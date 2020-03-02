Общество
ТАСС«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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с чего всё началось
После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:52
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Политика
Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар»
Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Общество
МВД хочет ограничить продажу алкоголя в поездах дальнего следования
В МВД России предложили ограничить свободную продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования.
Общество
В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев
Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
Спорт
Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА
Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики.
Хоккей
«Авангард» хочет наказания Бурмистрова, попавшего шайбой в судью
Встреча прошла на арене в Балашихе и завершилась победой хозяев — 5:2. По информации «Матч ТВ», по итогам матча «Авангард» подал запрос в дисциплинарный комитет КХЛ в связи с поведением форварда «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова.
Армия и оружие
Bloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии
В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов".
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Происшествия
В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым
Футбол
На YouTube появятся платные трансляции матчей РПЛ для иностранцев
Российская Премьер-Лига закроет бесплатные трансляции на YouTube для иностранцев.
Шоу-бизнес
Юлию Савичеву возмутила реакция блогера на трагедию в ее семье
Известная певица Юлия Савичева прокомментировала реакцию блогера Екатерины Диденко на трагедию, которая произошла с ее близкими.
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта
Встречу президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта в Москве подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Авто
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
Биатлон
МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова
1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Происшествия
СК возбудил дело в отношении украинских полицейских
Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Общество
В России учёные назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Учёные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ назвали сроки появления вакцины от коронавируса, передаёт «РИА Новости».
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Экономика
ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка
Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву в Пекин пассажира нашли коронавирус
Посольство России в Китае сообщает, что у пассажира, который летел из Ирана в Пекин транзитом через Москву, обнаружили новый тип коронавируса COVID-19.
Политика
Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму
За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, "Единая Россия" при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Происшествия
Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» отказались возбуждать дело
Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота".
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.