Общество

ТАССТАСС«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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с чего всё началось

На немцев махнули лопаткой

После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

«Силовые машины» Мордашова решили выйти из СП с Siemens

РБК03:26

Siemens получила уведомление «Силовых машин» о намерении продать долю в СП

ТАСС04:06

«Силовые машины» начали переговоры о выходе из СП с Siemens

Интерфакс02:01

Развод и девичья фамилия. «Силовые машины» собрались разорвать отношения с Siemens и делать газовые турбины без них

Фонтанка.Ру01:29

От партнера до конкурента один шаг: «Силовые машины» выходят из СП с Siemens

Вести.Ru00:49

«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Siemens проекта

Ведомостивчера в 18:57

На немцев махнули лопаткой

Коммерсантъвчера в 17:52
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Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар»

Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
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Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
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Общество

МВД хочет ограничить продажу алкоголя в поездах дальнего следования

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Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости 05:10
Спорт

Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА

Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики.
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«Авангард» хочет наказания Бурмистрова, попавшего шайбой в судью

Встреча прошла на арене в Балашихе и завершилась победой хозяев — 5:2. По информации «Матч ТВ», по итогам матча «Авангард» подал запрос в дисциплинарный комитет КХЛ в связи с поведением форварда «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова.
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Армия и оружие

Bloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии

В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов".
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Биатлон

Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
РИА Новости 06:28
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В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым

RT на русском 07:57
Футбол

На YouTube появятся платные трансляции матчей РПЛ для иностранцев

Российская Премьер-Лига закроет бесплатные трансляции на YouTube для иностранцев.
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Юлию Савичеву возмутила реакция блогера на трагедию в ее семье

Известная певица Юлия Савичева прокомментировала реакцию блогера Екатерины Диденко на трагедию, которая произошла с ее близкими.
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Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта

Встречу президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта в Москве подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
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Авто

В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей

В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
РБК вчера в 05:38
Биатлон

МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова

1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 09:26
Происшествия

СК возбудил дело в отношении украинских полицейских

Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года

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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
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Общество

В России учёные назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Учёные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ назвали сроки появления вакцины от коронавируса, передаёт «РИА Новости».
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
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ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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Происшествия

У летевшего транзитом через Москву в Пекин пассажира нашли коронавирус

Посольство России в Китае сообщает, что у пассажира, который летел из Ирана в Пекин транзитом через Москву, обнаружили новый тип коронавируса COVID-19.
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Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму

За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, "Единая Россия" при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку.
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе

В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
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Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» отказались возбуждать дело

Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота".
Накануне.Ru 07:15
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Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
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Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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