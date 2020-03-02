Общество

ТАССТАСС«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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с чего всё началось

На немцев махнули лопаткой

После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".
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Развод и девичья фамилия. «Силовые машины» собрались разорвать отношения с Siemens и делать газовые турбины без них

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«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Siemens проекта

Ведомостивчера в 18:57

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Коммерсантъвчера в 17:52
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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