После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".

с чего всё началось

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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