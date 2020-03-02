Общество
ТАСС«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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с чего всё началось
После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:52
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Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
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Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
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В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Кино
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В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
В Госдуме одобрили пересчет тарифов ЖКХ из-за теплой зимы
Как отмечается, стоимость отопления будет пересмотрена, так как затраты энергетиков значительно снизились из-за теплой зимы, а стоимость услуги не изменилась.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Политика
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20 лет назад в Аргунском ущелье десантники 6-й роты участвовали в неравном бою с бандформированиями.
Политика
Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.
Происшествия
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Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Происшествия
В Екатеринбурге на стройке упала стрела башенного крана
На улице Белинского в Екатеринбурге, где возводят многоэтажный жилой комплекс, сегодня во второй половине дня надломилась и упала стрела башенного крана.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
Общество
Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении материнского капитала за рождение первенца, соответствующий документ был опубликован 1 марта на официальном сайте правовой информации.
Общество
Россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников
Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала о мошенниках, который представляются сотрудниками службы, сообщает РИА Новости.
Политика
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
Финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» пройдёт сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19:30 мск.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Оказалось, что влияние омеги-3 на здоровье примерно таково: если бы 1 тыс человек в течение 4 лет принимала добавки, но 3 человека избежали бы сердечно-сосудистых заболеваний, 6 человек - ишемической болезни сердца, а рак простаты мог бы обнаружиться еще у троих.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Политика
В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России
Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране.