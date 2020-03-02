Экономика

ТАССТАСС«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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с чего всё началось

На немцев махнули лопаткой

После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".
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На немцев махнули лопаткой

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Силовые машины
Российская компания
Российская энергомашиностроительная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт». Штаб-квартира - в Санкт-Петербурге.
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