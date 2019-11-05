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с чего всё началось

Аналитики называют опасения «чрезмерными», поскольку на компании, заключившие СПИК, распространяются требования по локализации. Находящиеся под санкциями США «Силовые машины» считают «недопустимым» заключение СПИК с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ).

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

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