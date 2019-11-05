Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

Аналитики называют опасения «чрезмерными», поскольку на компании, заключившие СПИК, распространяются требования по локализации. Находящиеся под санкциями США «Силовые машины» считают «недопустимым» заключение СПИК с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ).
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с чего всё началось

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъвчера в 17:29

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Российский олигарх попросил защитить его компанию от немцев

Lenta.ru08:03

«Силовые машины» просят правительство не дать иностранцам угробить выпуск газовых турбин в России

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Мордашов попросил власти не заключать специнвестконтракт с Siemens

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«Силовые машины» попросили правительство не заключать контракт с Siemens

Интерфакс03:20

Заголовки утра. 5 ноября

Полит.ру01:15

«Силовые машины» попросили власти не заключать спецконтракт с Siemens

РБКвчера в 21:57

Как «Силовые машины» боролись с зарубежными турбинами

Коммерсантъвчера в 17:29
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Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
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Фонд национального благосостояния в октябре вырос на 21,9 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2019 года составил 7 трлн 949 млрд 611,2 млн рублей, что эквивалентно $124,459 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
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5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
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Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Газета.Ru 05:29
Политика

Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку

Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:17
Политика

Путин назначил Келина послом России в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.
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Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Энергетика

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
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Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Общество

Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя

Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
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Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 07:35
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Политика

Песков пояснил, когда состоится послание Путина Федеральному Собранию

Послание президента РФ Федеральному Собранию может быть озвучено в начале следующего года, сообщает РИА Новости.
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Сергей Жигунов продал дачу после расставания с Анастасией Заворотнюк

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Происшествия

Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину

Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
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Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
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Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
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Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ

Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
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Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
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Учёные нашли край Вселенной. Но пересечь его нельзя

Вселенная отнюдь не является "плоским" пространством, как до сих пор думало большинство учёных, пишет Nature Astronomy.
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Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
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Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери

В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнаёт родных.
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Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва вчера в 07:13
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«Джокера» выдвинули на 16 номинаций Оскара

«Джокер» поборется за 16 статуэток Оскара.
Inc-news.ru вчера в 15:16
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