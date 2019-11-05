Экономика
Коммерсантъ«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Аналитики называют опасения «чрезмерными», поскольку на компании, заключившие СПИК, распространяются требования по локализации. Находящиеся под санкциями США «Силовые машины» считают «недопустимым» заключение СПИК с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ).
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с чего всё началось
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.Коммерсантъвчера в 17:29
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Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Экономика
Фонд национального благосостояния в октябре вырос на 21,9 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2019 года составил 7 трлн 949 млрд 611,2 млн рублей, что эквивалентно $124,459 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс 06:24
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Футбол
Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
RT на русском 08:00
Политика
Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку
Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:17
Политика
Путин назначил Келина послом России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.
ФАН 08:27
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Энергетика
Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Общество
Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общественное телевидение России 06:35
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Политика
Песков пояснил, когда состоится послание Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ Федеральному Собранию может быть озвучено в начале следующего года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:40
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз
Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
News.ru 04:59
Хоккей
Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ
Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат вчера в 09:45
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Космос
Учёные нашли край Вселенной. Но пересечь его нельзя
Вселенная отнюдь не является "плоским" пространством, как до сих пор думало большинство учёных, пишет Nature Astronomy.
Life.ru 05:12
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Шоу-бизнес
Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери
В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнаёт родных.
News.ru вчера в 00:51
Космос
Boeing испытал спасательную систему космического корабля Starliner
News.ru вчера в 09:44
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва вчера в 07:13
Кино
«Джокера» выдвинули на 16 номинаций Оскара
«Джокер» поборется за 16 статуэток Оскара.
Inc-news.ru вчера в 15:16