Экономика
Коммерсантъ«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Аналитики называют опасения «чрезмерными», поскольку на компании, заключившие СПИК, распространяются требования по локализации. Находящиеся под санкциями США «Силовые машины» считают «недопустимым» заключение СПИК с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ).
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с чего всё началось
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.Коммерсантъвчера в 17:29
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Здоровье
В Минздраве установили новую норму суточного потребления соли
Министр здравоохранения Вероника Скворцова изменила рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов и установила новую оптимальную суточную норму потребления соли.
Профиль 02 ноября в 07:57
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ вчера в 19:49
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Наука
Новая система идентифицирует личность по «биоакустическому профилю» тела
Действующий прототип устройства биоакустической идентификации личности / ©Joo Yong Sim, ETRI Собранный разработчиками прототип создает акустический сигнал с помощью вибрирующего элемента, к которому прижимается определенная часть тела — в данном случае палец.
Naked Science 02:30
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Армия и оружие
В МИД РФ считают незаконным военное присутствие США в Сирии
Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 05:05
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения
Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Происшествия
В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет
Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Общество
Державшийся 140 лет температурный рекорд побит в Москве
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал возможность того, что установленный 5 ноября 1922 году рекорд (плюс 10,3 градуса) будет побит.
РБК 05:09
Здоровье
«Подобного объекта нет в стране»: в Екатеринбурге открылся родильный дом, где будут делать ЭКО
Екатеринбург Онлайн 04:47
Авто
Hyundai отзовет более 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
В компании указали, что под отзыв попадают модели i30, Palisade и Sonata Hybrid, имеющие серьезные неисправности в работе подушек безопасности.
Faktom вчера в 04:32
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Технологии
Минобороны разрешило переходить на защищенную конференц-связь от Ростеха
Система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S является совместной разработкой НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в Ростех) и ГК «ХайТэк».
Красная весна 05:05
Политика
Украина предложила Эстонии вместе противостоять «Северному потоку-2»
Предложение председателя правительства Украины Алексея Гончарука министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу вместе бороться против строительства российского газопровода "Северный поток - 2" не будет воспринято в Европе всерьез – пояснил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Газета.Ru вчера в 16:12
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
Актуальные Новости 03 ноября в 04:38
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Футбол
Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»
В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
РБК 04:25
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском 03 ноября в 08:44
Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 70,42 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,4755 рубля.
ПРАЙМ 04:53
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Discover24 02:44
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40