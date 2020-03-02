После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".

с чего всё началось

Акции хотят продать основному владельцу - германской Siemens. У сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки. В уставе "Силовых машин" прописано условие, что раз в три года проводится опцион на продажу своей доли в совместном предприятии.

«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

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