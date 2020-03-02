Общество
Piter.tv«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Акции хотят продать основному владельцу - германской Siemens. У сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки. В уставе "Силовых машин" прописано условие, что раз в три года проводится опцион на продажу своей доли в совместном предприятии.
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с чего всё началось
После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:52
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
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Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
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Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал поправки Президент России Владимир Путин в Конституции РФ.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
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Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Культура
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Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
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Спорт
Комиссия Минспорта восстановила аккредитацию ВФЛА
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Происшествия
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Фигурное катание
Тарасова трогательно попрощалась с Сотниковой, завершившей карьеру
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Аделины Сотниковой завершить свою спортивную карьеру.
Армия и оружие
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Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Происшествия
Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке
Армия и оружие
Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.
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Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
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