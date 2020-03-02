Общество

Piter.tvPiter.tv«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

Акции хотят продать основному владельцу - германской Siemens. У сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки. В уставе "Силовых машин" прописано условие, что раз в три года проводится опцион на продажу своей доли в совместном предприятии.
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с чего всё началось

На немцев махнули лопаткой

После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ. Находящиеся под санкциями США "Силовые машины" Алексея Мордашова решили полностью выйти из СТГТ, продав немецкой Siemens 35%, говорят источники "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

«Силовые машины» Мордашова решили выйти из СП с Siemens

РБК03:26

Siemens получила уведомление «Силовых машин» о намерении продать долю в СП

ТАСС04:06

«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Siemens проекта

Ведомостивчера в 18:57

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Фонтанка.Ру01:29

От партнера до конкурента один шаг: «Силовые машины» выходят из СП с Siemens

Вести.Ru00:49

«Силовые машины» начали переговоры о выходе из СП с Siemens

Интерфакс02:01

На немцев махнули лопаткой

Коммерсантъвчера в 17:52
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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