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ANNA-News
ANNA-News

Силовые структуры Белоруссии разгоняют протестующих в Минске

Силовые структуры Белоруссии разгоняют участников незаконных акций протеста в Минске. Столкновения происходят и в других городах страны. Протестующие провоцируют силовиков на жесткие действия.В источнике
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ИА Красная Весна

Протестующие в Минске не расходятся, несмотря на жесткие действия силовиков

ИА Красная Весна17:31
ANNA-News

Силовые структуры Белоруссии разгоняют протестующих в Минске

ANNA-News18:38
RT на русском

Как прошли выборы президента Белоруссии

RT на русском18:33
Комсомольская правда

ОМОН — журналисту «КП»: Через два часа с зачисткой Минска будет закончено! Тебе 30 секунд, чтоб исчез

Комсомольская правда18:17
Life.ru

Слышна стрельба и взрывы. Милиция в Минске продолжает оттеснять протестующих из центра города

Life.ru18:40
REGNUM

ОМОНу не удаётся разогнать протестующих в Минске

REGNUM17:13
Дождь

«Если хоть один отряд ОМОНа побросает щиты, то пойдет необратимый процесс». Валерий Цепкало — о результатах выборов в Беларуси и протестах

Дождьвчера в 16:20

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходитвчера в 15:52
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Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

«Буквально вчера правительство России выделило дополнительно 11,8 миллиарда рублей для предоставления АО „Дом.РФ“ для погашения ипотеки многодетными семьями», — привел «Интерфакс» слова первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.
Телеканал 360°вчера в 07:24
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Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал24вчера в 23:51
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В Амурской области за сутки подтверждено 19 заболевших коронавирусом

9 августа в Амурской области лабораторно подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции: Благовещенск + 9; Благовещенский район (с. Усть-Ивановка, с. Чигири) + 2; Свободный + 2; Белогорск + 2; Прогресс + 1; Ивановский район (с. Ивановка) + 1; Серышевский район (с. Томское) + 1; Ромненский район (с. Ромны) + 1.
АСН24вчера в 02:20
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