Силовые структуры Белоруссии разгоняют протестующих в Минске
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Силовые структуры Белоруссии разгоняют участников незаконных акций протеста в Минске. Столкновения происходят и в других городах страны. Протестующие провоцируют силовиков на жесткие действия.В источнике
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