Энергетика
Газета.Ru«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику
В Управлении информации ПАО "Газпром" отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой. Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.
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с чего всё началось
"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года.Интерфаксвчера в 12:26
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