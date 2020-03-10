Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику

В Управлении информации ПАО "Газпром" отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой. Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.
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с чего всё началось

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года.
Интерфаксвчера в 12:26

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Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

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Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте

RT на русскомвчера в 15:02

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Интерфаксвчера в 12:26
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