В Управлении информации ПАО "Газпром" отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой. Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.

Политика Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Политика Госдума поддержала обнуление президентских сроков Путина Госдума поддержала предложение депутата Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина в качестве переходной меры.

Общество На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.

Здоровье Коронавирус может стать хроническим заболеванием Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.

Происшествия Украинец пытался провезти в Польшу десять тысяч медицинских масок Украинец пытался перевезти более 10 тысяч медицинских масок через границу страны в Польшу, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Финансы Курсы доллара и евро растут на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 10 марта, курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил падение, следует из данных Московской биржи.

Спорт Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

Общество Украинские туристки испортили фреску Рафаэля в Ватикане Одно из величайших творений эпохи Ренессанса — фреска гениального итальянского живописца Рафаэля Санти — «Афинская школа» обезображена непролазной глупостью двух туристок из Украины.

Гаджеты Роскачество назвало недостатки смарт-часов Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.