Энергетика
Газета.Ru«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику
В Управлении информации ПАО "Газпром" отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой. Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.
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Политика
Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Госдума поддержала предложение депутата Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина в качестве переходной меры.
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Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Экономика
Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
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В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
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Украинец пытался перевезти более 10 тысяч медицинских масок через границу страны в Польшу, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
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Курсы доллара и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 10 марта, курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил падение, следует из данных Московской биржи.
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Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
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В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»
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Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
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Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом
Наиболее неблагополучными стали Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный округа, а также Тверская и Ярославская области.
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Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов.
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Одно из величайших творений эпохи Ренессанса — фреска гениального итальянского живописца Рафаэля Санти — «Афинская школа» обезображена непролазной глупостью двух туристок из Украины.
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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
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Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
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Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Общество
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Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова.
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В подруге мужчины Ольге, которая пришла поддержать его на передаче, Гузеева обнаружила его бывшую возлюбленную и настоятельно порекомендовала им вернуть отношения.
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Анастасия Решетова выгнала няню сына
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Роспотребнадзор сравнил летальность шести вирусов XXI века
Роспотребнадзор сравнил летальность шести опасных заболеваний, распространившихся по планете в XXI веке.
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"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.