Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику

В Управлении информации ПАО "Газпром" отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой. Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.
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Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

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«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

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«Газпром» и CNPC запланировали приостановку «Силы Сибири»

Известиявчера в 12:51

Газопровод «Сила Сибири» приостановят на профилактику во второй половине марта

ТАССвчера в 12:40

«Силу Сибири» отправят на профилактику

Коммерсантъвчера в 15:02
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