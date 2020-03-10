Энергетика
Газета.Ru«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику
В Управлении информации ПАО "Газпром" отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой. Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.
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Поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту о внесении изменений в Конституцию дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.
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Турнир может быть закончен без определения чемпиона, либо победителем станет команда, которая лидирует на данный момент, либо играть плей-офф с целью выявить лучшую команду Италии.
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Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
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То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Пилоты дальней авиации сдавали зачеты по тактике за деньги
Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка, Владимир Спина, должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации.
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Прибывшим на место работникам дорожных служб не удалось вытащить тяжелый автобус из сугроба.
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Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
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В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
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Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
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Выяснилось, что в России средний возраст машины на вторичном рынке в прошлом году составил 12 лет.
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Финансист оценил, как падение курса рубля отразится на россиянах
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РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0
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