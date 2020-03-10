Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику

В Управлении информации ПАО "Газпром" отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой. Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.
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