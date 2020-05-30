Коронавирус
Live24Силу второй волны коронавируса спрогнозировали в кремлевской больнице
На силу второй волны коронавирусной инфекции повлияет наличие или отсутствие вакцины, сообщает РИА Новости. Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что особых ограничений вводить не придется, если ученые создадут вакцину против COVID-19.
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с чего всё началось
Наличие или отсутствие вакцины от коронавируса повлияет на силу второй волны, если лекарство будет создано, столь серьезные ограничительные меры не потребуются, заявила РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.РИА Новости02:13
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