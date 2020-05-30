Наличие или отсутствие вакцины от коронавируса повлияет на силу второй волны, если лекарство будет создано, столь серьезные ограничительные меры не потребуются, заявила РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

с чего всё началось

На силу второй волны коронавирусной инфекции повлияет наличие или отсутствие вакцины, сообщает РИА Новости. Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что особых ограничений вводить не придется, если ученые создадут вакцину против COVID-19.

Силу второй волны коронавируса спрогнозировали в кремлевской больнице

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