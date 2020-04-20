Экономика
REGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей
РИА Новости19 апреля в 15:00
Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей
Интерфакс19 апреля в 07:32
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Вести.Ru вчера в 02:32
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В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 292
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Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:46
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Как сообщил Иван Залогин, порядка 10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом.
Kursk.com 03:10
Общество
Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск
Напомним, вчера, 20 апреля, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказывал губернатору о технической возможности введения электронных пропусков.
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Независимое телевидение Севастополя 02:11
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Заболевшим коронавирусом врачам в Петербурге выплатят по 300 тысяч
Заболевшие коронавирусом сотрудники медицинских учреждений в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
Newia.ru вчера в 08:03
Футбол
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об игре российского форварда Андрея Аршавина, который, будучи игроком «Арсенала», забил четыре гола в ворота его команды.Я помню тот матч хорошо.
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АСТВ 00:54
Энергетика
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Во Владикавказе произошли беспорядки из-за карантина
Фергана вчера в 10:15
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
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Известия вчера в 07:18
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На предприятиях Татарстана обнаружили очаги распространения коронавируса
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Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
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Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10