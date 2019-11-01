Экономика
Секрет фирмыКудрин обвинил правительство в провале на триллион
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах. По его словам, к концу года окажутся не исполненными ассигнования на 1 трлн рублей. Вина за это лежит на государстве, а не на стороне Центробанка.
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Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 03:49
с чего всё началось
Сложные бюрократические процессы, по сути, заблокировали расходование федеральных средств. «Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить», — добавил глава Счетной палаты.РБК03:49
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