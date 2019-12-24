Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
ТАСС11:16

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Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

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Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомости11:27

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Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
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