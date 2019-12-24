Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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