Экономика
ВедомостиСилуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.ТАСС11:16
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