Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов готов учесть возражения бизнеса в вопросах налогового резидентства

Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.
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