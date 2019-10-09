Экономика
Российская газетаСилуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.Интерфакс05:12
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Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России
Rambler News Service06:08
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Оппозиционные Сирийские демократические силы (СДС) вступили в бои с турецкой армией на севере Сирии, сообщают оппозиционеры в соцсетях.
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Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
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Политика
Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17
Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Газета.Ru 14:37
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Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингему и Акире Ёсино.
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Российская теннисистка Мария Шарапова провела автограф-сессию на соревнований Upper Austria Ladies Linz.
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В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
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Экономика
В России закроются сотни автосалонов
В РОАД прогнозируют закрытие 200-3000 дилерских центров, что, в свою очередь.
За рулем Кубань 04:19
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
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Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
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Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев вышел на свободу по УДО
"Сегодня Мусаев вышел на свободу", - сообщил представитель ВС. Мусаев был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий, чиновника обвиняли в причинении ущерба на 48 млн рублей.
Московский Комсомолец 11:43
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Московское «Динамо» проиграло «Трактору» в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" переиграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Британский певец Элтон Джон рассказал в своей автобиографии, как разделся на камеру и ударил своего менеджера после употребления алкоголя и кокаина, а также как из-за наркотического вещества отказался уходить со сцены на концерте The Rolling Stones.
Lenta.ru 09:18
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
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Условия проведения саммита «нормандской четвёрки» назвали в МИД РФ
Ранее, как писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате».
News.ru 12:15
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ 10:16
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного многоборья на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru 10:50