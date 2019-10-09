Экономика
Российская газетаСилуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.Интерфакс05:12
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Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России
Rambler News Service06:08
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Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
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