О планах уменьшить срок с 183 до 90 дней для приобретения статуса налогового резидента России Силуанов говорил в начале июня.

с чего всё началось

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