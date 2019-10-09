Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов готов учесть возражения бизнеса в вопросах налогового резидентства

О планах уменьшить срок с 183 до 90 дней для приобретения статуса налогового резидента России Силуанов говорил в начале июня.
Интерфакс05:12

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Силуанов готов учесть возражения бизнеса в вопросах налогового резидентства

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Минфин может отложить реформу налогового резидентства «до лучших дней»

Forbes09:04

Минфин готов учесть мнение бизнеса по реформе налогового резидентства

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Минфин меняет ставку

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Силуанов: решение о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства не принято

ТАСС05:18

Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов07 октября в 03:17
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Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
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