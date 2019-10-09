Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.

с чего всё началось

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

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