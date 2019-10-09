Экономика
Российская газетаСилуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.Интерфакс05:12
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Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России
Rambler News Service06:08
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
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В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
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Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
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Путин 10 октября выступит на спортивном форуме в Нижнем Новгороде
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Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
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NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 00:10
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
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Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Футбол
ЦСКА сыграет контрольный матч с «Коломной» во время паузы на игры сборных
Футболисты ЦСКА проведут контрольный матч с подмосковной "Коломной" во время паузы на игры сборных, сообщается на официальном сайте армейского клуба.
РИА Новости 09:01
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
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Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
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Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
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Тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге
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Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
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Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
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