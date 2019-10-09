Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минфин готов учесть мнение бизнеса по реформе налогового резидентства

News.ru06:44

Минфин заявил о готовности отложить ужесточение налогообложения богатых

РБК06:41

Минфин продолжит обсуждать с бизнесом изменение срока налогового резидентства

Finam.Ru05:30

Минфин готов рассмотреть налог на движимое и недвижимое имущество со снижением ставки

ТАСС06:22

Силуанов готов учесть возражения бизнеса в вопросах налогового резидентства

Интерфакс05:12

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Российская газета05:04

Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России

Rambler News Service06:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:05, Вашингтон
Политика

Украинские радикалы попытались прорваться в район отвода сил в Донбассе

Известия 06:40
Единоборства

Федор Емельяненко собрался завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.
Интерфакс-Спорт 06:20
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Ведомости 06:18
Армия и оружие

ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году

Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня вчера в 06:00
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Политика

Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском 06:50
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Происшествия

Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Телеканал 360° 01:52
Армия и оружие

Сирийские курды назвали условия для диалога с Россией и Дамаском

Сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных районах Сирии, готовы начать переговоры с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации.
REGNUM вчера в 07:57
Наука

В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки

Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
Российская газета 04:35
Футбол

Российские регбисты сыграют последний матч на Кубке мира

Нева Спорт вчера в 21:33
Общество

Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе

Известия 04:19
Гаджеты

«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие

Иран начал необъявленные военные учения на границе с Турцией

Взгляд.ру 06:30
Армия и оружие

Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах

Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы без рамок, календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.
Lenta.ru 06:43
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Авто

Рассекречено «заряженное» купе BMW M8 Gran Coupe

Сегодня стало известно о выходе новинки "заряженного" купе M8 Gran Coupe Competition, которое получило улучшенные показатели.
Faktom 02:13
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Москва 24 03:53
Футбол

«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Sport24.ru 06:09
Гаджеты

Экраны iPhone 11 и iPhone 11 Pro оказались подвержены царапинам

Astera 07 октября в 13:43
Наука

Анализ слёз может предсказать осложнения при диабете

Как выяснилось, у людей с развивающейся нейропатией в слезах снижен уровень нейропептида (белка, продуцируемого нервной системой), называемого субстанцией Р. Исследователи отмечают, что диагностика грядущего осложнения по слёзной жидкости быстрая, безболезненная, не имеет побочных эффектов и провести забор материала для анализа может практически любой человек.
News.ru вчера в 21:18
Общество

Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух

Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.
ТАСС 04:38
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Общество

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев о генплане Екатеринбурга и городских проектах

Znak.com попросил одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга - главу компании Атомстройкомплекс Валерия Ананьева прокомментировать расчеты городских властей и ситуацию на рынке строительства.
Znak.com 04:53
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru вчера в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное