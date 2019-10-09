Экономика
Российская газетаСилуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России
Rambler News Service06:08
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Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
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«Краснодар» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы вам разрешили индивидуальное обучение на лицензию PRO.
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Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
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Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
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Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
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Со стороны «Арсенала» техническую зону покидал главный тренер Игорь Черевченко – штраф 10 тысяч рублей.
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Медведев назначил нового руководителя Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ 08:27
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СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета вчера в 05:58
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Украина саботирует разведение сил у Петровского в ДНР
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ВТБ отказался от приема вкладов в евро
ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК вчера в 04:47
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
REGNUM вчера в 04:28
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Здоровье
Из российских аптек изымают лекарство от язвы желудка
Таблетки от язвы желудка отзывают с российского рынка из-за канцерогенных примесей.
ГТРК Ока 07 октября в 10:50
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Кузнецов отличился голом в первом матче после дисквалификации
Напомним, игра с "Далласом" стала первой для Кузнецова после 3-матчевой дисквалификации за употребление кокаина.
Реальное время 03:14
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Здоровье
Олег Касимов покинул пост главврача клинической больницы РЖД
Касимов был назначен на должность главного врача Дорожной клинической больницы в 1997 году.
Взгляд-инфо 07:07
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
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В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки»
Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов.
Российская газета 08:25
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Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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Экономика
Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год
Несмотря на очевидный рост использования такси населением, число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на восемь процентов в сравнении с 2017-м и так и не восстановилось в 2019 году, составив 441 тысячу разрешений против 467 тысяч на 2017 год.
Российская газета вчера в 02:00