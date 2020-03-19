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Деловое.ТВСилуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий
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Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах
Газета.Ruвчера в 14:28
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