Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВСилуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

Антон Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий. Глава Минфина заверил, что все социальные обязательства будут выполнены, несмотря на ситуацию. По оценке Силуанова, запаса прочности при таких ценах на нефть России хватит на шесть лет.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Журавлёв: экономика России держится на честном слове

REGNUM02:35

Силуанов: России хватит резервов на шесть лет при нынешних ценах на нефть

News.ruвчера в 14:14

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Интерфаксвчера в 14:37

Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах

Газета.Ruвчера в 14:28

Главные новости к утру 20 марта

Коммерсантъ00:04

Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

РБКвчера в 14:14

Силуанов: власти РФ выполнят все соцобязательства при нынешних ценах на нефть или ниже

ТАССвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:39, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
РБК вчера в 09:31
Культура

Ивлеева подержала во рту бычий пенис

Ивлеева была неприятно удивлена необходимостью помещать в рот бычий пенис и хотела отказаться, однако в итоге была вынуждена сделать это.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

В России временно изменили правила оформления больничных

В России изменили правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по нетрудоспособности.
МИГ-ТВ вчера в 12:16
Общество

Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.
RT на русском 03:19
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

REGNUM 02:45
Экономика

Из инвестирующих в РФ фондов за неделю выведены рекордные $1,4 млрд

BCS Global Markets отмечает, что данный отток капиталов зафиксирован в фондах, ориентированных не именно на Россию, но включающих ее.
Красная весна 03:04
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии

Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
Bimru.ru вчера в 10:21
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Экономика

Bank of America объявил о начале масштабного финансового кризиса в США

Один из крупнейших американских инвестиционных банков – Bank of America – объявил о начале в Соединенных Штатах полномасштабного финансового кризиса.
Труд вчера в 14:45
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Происшествия

В Петербурге школьник выстрелил в сверстника из газового пистолета

РИА Новости 03:43
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Политика

Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме

Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым.
Газета.Ru вчера в 14:11
Энергетика

США обязательно вступят в нефтяную войну с Россией

Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну.
МонаВиста вчера в 15:42
Экономика

Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса

Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.
РБК 03:54
Общество

ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ

Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
RT на русском 03:59
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

На Украине пассажиры заблокировали движение нескольких трамвайных веток

Харьков, Украина, 20 марта 2020, 11:06 — REGNUM В Харькове разгневанные пассажиры заблокировали движение нескольких веток трамваев, сообщил 20 марта директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:06
Политика

Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
ТАСС 04:20
Происшествия

В Пскове женщину с подозрением на COVID-19 госпитализировали через суд

С иском к пожилой женщине обратился главный санитарный врач Псковской области. Суд требование истца удовлетворил.
Российская газета 04:10
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Происшествия

Пожар на ростовском рынке «Атлант» ликвидирован

Ростов-на-Дону, 20 марта 2020, 10:34 — REGNUM Крупный пожар на рынке «Атлант» в Ростовской области потушен.
REGNUM 03:34
Политика

ЦИК расширит срок досрочного голосования по Конституции до семи дней

Памфилова уточнила, что предусматривается увеличить срок возможности досрочного голосования по Конституции с трёх до семи дней.
REGNUM 04:30
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное