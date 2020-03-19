Экономика
КоммерсантъСилуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий, даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru 14:28
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Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств
Комсомольская правда13:54
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