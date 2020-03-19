Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий, даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет

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Здоровье Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.