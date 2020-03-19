Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСилуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
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Антон Силуанов
Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru вчера в 14:28

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Главные новости к утру 20 марта

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Министр Силуанов оценил влияние нефтяных цен на выплату пенсий и зарплат россиянам

URA.Ruвчера в 15:40

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ТАССвчера в 13:53

Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах

Газета.Ruвчера в 14:28

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Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств

Комсомольская правдавчера в 13:54

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Интерфаксвчера в 14:37
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Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
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WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы коронавируса

В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
НТВ вчера в 13:45
Энергетика

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
РИА Новости 02:19
Экономика

Пандемия коронавируса может разрушить экономику Германии

Предполагается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 ВВП Германии может снизиться до девяти процентов.
Экономика сегодня вчера в 18:44
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv вчера в 08:55
Кино

Владимир Яглыч: На съемках «Колл-центра» все актеры испытывали стресс

IrkutskMedia вчера в 08:30
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Власти защищают астраханцев от коронавируса

В Астраханской области коронавирусом никто не болеет. Под наблюдением по подозрению на это заболевание находится 471 человек.
Астраханские новости 01:47
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»

Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Известия вчера в 11:39
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru вчера в 15:48
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Здоровье

В Чувашии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый подтвержденный случай заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус, зафиксирован на территории Чувашии.
Наша версия вчера в 11:05
Здоровье

Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта

Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Вечерний курьер вчера в 05:54
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:56
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Во время каникул, заверяют в министерстве, школы не будут закрыты полностью - в частности, с ограничениями будут работать начальные классы.
ГТРК Чувашия 18 марта в 04:09
Политика

Трамп расширит свои полномочия из-за пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа о применении закона "Об оборонном производстве".
Московский Комсомолец 18 марта в 12:37
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек

Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 209 тысяч человек, свыше 8,7 тысячи человек скончались от заболевания, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 02:11
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Театры

Театр оперы и балета в Самаре намерен показывать спектакли в интернете

В самарском Театре оперы и балета (САТОБ) рассказали о том, как будут работать во время карантина.
SamRU.ru 01:28
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru вчера в 00:15
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Пожар на рынке в Ростовской области локализован

Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
RT на русском 00:55
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