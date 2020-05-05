Коронавирус
Российская газетаСилуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Финансовые резервы России позволят ей пережить падение цен на нефть даже до 10 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости", отметив, что накопленные финансовые буферы позволят стране преодолеть период низких цен на "черное золото".
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости17:00
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Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Экономика
Для ГЧП оценили риски заражения
Возможные потери сферы ГЧП от эпидемии коронавируса в России в этом году оценены в 47 млрд руб.— исходя из риска повышения капитальных затрат инвесторов, роста курса валют и недополучения выручки на эксплуатационной стадии по причине снижения платежеспособного спроса.
Коммерсантъ 17:50
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая» Владимир Бойко
«3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», а с 1989 года – музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», – написал Андрей Разин.
Петербургский дневник вчера в 09:15
Экономика
Киностудию Горького поддержат документально
По словам Юлианы Слащевой, киностудия планирует стать лидером рынка научпоп- и документальных фильмов, он сейчас фактически не сформирован, но с учетом спроса его объем может достигнуть до 300–400 млн руб. в год в перспективе нескольких лет.
Коммерсантъ 17:50
Киберспорт
Команда Dendi проиграла шестнадцать матчей подряд
Команда Данила 'Dendi' Ишутина B8 уступила Team Unique на Epic Prime League Season 1. Это шестнадцатое поражение состава подряд.
Dota2.ru 12:22
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Политика
В Венесуэле сообщили о попытке вторжения колумбийских боевиков
ИА REX вчера в 03:15
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
Курбатовские бани в Иркутске восстановят к середине 2022 года
Как рассказал руководитель службы Виталий Соколов, бани отстроят к середине 2022 года. Сейчас Курбатовские бани полностью разобраны.
Иркутск Сегодня 20:35
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:50
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:37
Здоровье
49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось
Специалисты отмечают, что количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии, растёт.
Deita.ru 19:45
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
Здоровье
Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском 16:36
Экономика
Самозанятым в Бурятии обещают снижение налогов
Режим предусматривает снижение подоходного налога для лиц, зарегистрированных и оказывающих услуги в качестве самозанятых.
REGNUM 07:30
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Технологии
Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня
Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.
ТАСС 15:12
Армия и оружие
ВВС США намерены разработать гиперзвуковую крылатую ракету
Военно-воздушные силы США ожидают от промышленности информацию о технологиях гиперзвуковых крылатых ракет в надежде на запуск новой программы создания опытных образцов в ближайшем будущем.
ТАСС вчера в 07:17
Общество
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель
Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 14:46
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43