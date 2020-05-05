– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Финансовые резервы России позволят ей пережить падение цен на нефть даже до 10 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости", отметив, что накопленные финансовые буферы позволят стране преодолеть период низких цен на "черное золото".

Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель

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