– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.

Текущая ситуация в России не является кризисом, это скорее вызов, который не похож ни на какие другие, считает глава Минфина Антон Силуанов. Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости». По его словам, российская экономика сможет продержаться при цене нефти 10 долларов за баррель.

Силуанов: Россия проживет при цене на нефть в $10

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