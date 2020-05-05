– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.

Финансовые резервы России позволят ей пережить падение цен на нефть даже до 10 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости", отметив, что накопленные финансовые буферы позволят стране преодолеть период низких цен на "черное золото".

Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель

Общество В Екатеринбург из Таджикистана прибыл самолет с уральскими туристами Людей не выпускали более двух часов Сегодня рано утром в Екатеринбург прибыл самолет "Уральских авиалиний", на котором из Таджикистана вывезли российских туристов. 4

Общество Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона. 52

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1,2K

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель. 290

Экономика Сенатор предложил освободить ряд ИП от страховых взносов Абрамов объяснил, что из-за пандемии коронавируса многие бизнесмены потеряли заработок, однако они все равно должны будут заплатить около 40 тыс. рублей — пенсионные и медицинские страховые взносы.

Общество Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца 6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства. 1

Футбол Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".

Авто Названы кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам Kia Sorento I 2002-2011 годов выпуска Популярный сегодня кроссовер Kia Sorento начинал свою жизнь как рамный внедорожник с полноценной раздаткой. 5

Общество Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль. 60

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 3,2K

Шоу-бизнес Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 583

Общество Колючей проволокой могут обнести школы в Мурманской области Правительство Мурманской области планирует обнести местные школы оградой с колючей проволокой, пишет «Новая газета» со ссылкой на письмо, подписанное главой регионального Минстроя Оксаной Астаховой. 83

Экономика Силуанов назвал условие раздачи россиянам «вертолетных денег» Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны "вертолетные деньги". 3,5K

Здоровье В Калининградской области около 350 медиков отказались работать Около 350 медиков Калининградской области – примерно, 100 врачей и 250 человек персонала – отказались от работы в период борьбы с коронавирусом. 6,9K

Общество Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия". 19