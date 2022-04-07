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Силуанов: Россия расценивает как кражу заморозку своих резервов за рубежом

Россия расценивает как кражу заморозку своих финансовых резервов за рубежом.
ТАСС
«Средства могут быть разблокированы сразу же, сиюминутно, после того, как будут сняты запреты на... валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов», — отметил Силуанов.
RT на русском
Министр финансов РФ подчеркнул, что Запад не оставляет попыток «помочь» России объявить дефолт по внешнему долгу.
ТК Звезда
В среду Минфин сообщил, что Россия впервые исполнила в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями.
Российская газета

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