ТАСССилуанов: Россия расценивает как кражу заморозку своих резервов за рубежомРоссия расценивает как кражу заморозку своих финансовых резервов за рубежом.ТАСС«Средства могут быть разблокированы сразу же, сиюминутно, после того, как будут сняты запреты на... валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов», — отметил Силуанов.RT на русскомМинистр финансов РФ подчеркнул, что Запад не оставляет попыток «помочь» России объявить дефолт по внешнему долгу.ТК ЗвездаВ среду Минфин сообщил, что Россия впервые исполнила в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями.Российская газетаЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаГазета.RuТК ЗвездаРамблерИзвестияВечерняя МоскваМолваЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаКомсомольская правдаПодробнее о событииСилуанов: блокировка международных резервов РФ – это воровствоSmotrim.ru11:30Силуанов: Россия расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражуRT на русском10:45Глава Минфина Силуанов назвал заморозку резервов России за рубежом кражейLenta.ru11:07Силуанов: Россия расценивает заморозку резервов за рубежом как кражуВзгляд.ру10:54Силуанов: заблокированные Западом резервы РФ можно считать украденнымиТК Звезда10:46Глава Минфина Силуанов назвал заморозку международных резервов России воровствомРИА Новости11:27Силуанов: Россия расценивает как кражу заморозку своих резервов за рубежомТАСС10:38Показать ещёОценить618Поделиться