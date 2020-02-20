Экономика
КомпанияСилуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса
Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно. Об этом заявил РБК глава Минфина Антон Силуанов. Россия ощущает влияние распространения коронавируса во многих сферах.
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На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 12:43
с чего всё началось
Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.РБКвчера в 09:59
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Россия ежедневно теряет по миллиарду рублей от снижения товарооборота с Китаем
Эхо Москвывчера в 15:03
Силуанов назвал размер потерь от снижения товарооборота с КНР из-за коронавируса
Известиявчера в 09:54
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