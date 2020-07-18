Россия может вернуться к действующим бюджетным правилам с 2022 года, при этом 2021 год станет переходным периодом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании министров финансов G20. Сообщение опубликовано на сайте Минфина.

Силуанов: Россия вернется к действующим бюджетным правилам с 2022 года

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