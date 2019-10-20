Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

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