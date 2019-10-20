Энергетика
Вести.RuСилуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
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Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Происшествия
СК задержал подозреваемых по делу о прорыве дамбы под Красноярском
В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае задержаны три человека.
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с Нагиевым и Хабенским
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Происшествия
На западе Москвы загорелся склад
Склад загорелся по адресу: ул. Молодогвардейская, д.61, стр.5. Возгорание произошло на втором ярусе здания и составило 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные службы, которые пытаются предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар.
Футбол
Титов назвал назначение Тедеско плевком в российский тренерский корпус
Оба сказали правильную вещь: назначение немца плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года.
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
Футбол
Валерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»
«Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин.
Религия
На литургии Элладской Церкви в Салониках поминали раскольника Епифания
19 октября 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей во время литургии в Салониках, в сослужении иерархов и предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима, упомянул на Великом Входе в числе предстоятелей Православных Церквей и имя главы ПЦУ Епифания Думенко, сообщает греческое издание Оrthodoxia.info.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Хоккей
«Торонто» обыграл «Бостон», Михеев сделал голевую передачу
В следующем матче Торонто, одержавший пятую победу в девяти встречах регулярного чемпионата, на своем льду сыграет против Коламбуса, а Бостон, потерпевший третье поражение в восьми играх на старте сезоне, на своем льду встретится с Сент-Луисом.
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Происшествия
Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
Футбол
«Коренных изменений в составе не будет». Тедеско верит в «Спартак» после 0:0 с «Рубином»
Еще одна традиция, которую ввел в «Спартаке» Доменико Тедеско.
Единоборства
Турнир по ММА в Сочи завершился массовой дракой
В Сочи в субботу состоялся крупный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Общество
Названа опасность кормления бродячих собак
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Единоборства
Нурмагомедов — Макгрегору: «В Москве насильников не ждут»
Ирландец ответил на русском: «Увидимся в Москве, киска», на что россиянин написал, что «в Москве насильников не ждут».