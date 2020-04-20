Минфин не только не планирует сокращать расходы федерального бюджета, но может их увеличивать при возникшей необходимости. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Силуанов: В 2020 году Минфин не планирует сокращать расходы бюджета

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