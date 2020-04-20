Экономика
МонаВистаСилуанов: В 2020 году Минфин не планирует сокращать расходы бюджета
Минфин не только не планирует сокращать расходы федерального бюджета, но может их увеличивать при возникшей необходимости. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Гаджеты
INOI выпустила кнопочный телефон с WhatsApp, Google и YouTube
Необычный кнопочный смартфон на платформе KaiOS был представлен российской компанией Inoi.
ToDay News Ufa 15:11
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Федосеева-Шукшина подарила Алибасову квартиру
Вечерняя Москва вчера в 12:04
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Энергетика
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Lenta.ru 17:51
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Общество
Скворцова спрогнозировала выход на плато по коронавирусу до мая
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля.
Газета.Ru 14:31
Футбол
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
Общество
Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса
Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 16:12
Автоспорт
Сезон «Формулы-1» может стартовать с двух гонок в Австрии
Гран-при Австрии могут пройти 5 и 12 июля. Сезон "Формулы-1" отложен из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:59
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
Правительство расширило перечень товаров первой необходимости
Правительство России внесло изменения в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
Коммерсантъ 08:37
Футбол
Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле
Спорт-Экспресс 17:46
Энергетика
Впервые в истории стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Впервые в истории цена на нефть марки WTI (West texas intermediate) с поставкой в мае 2020 года упада до отрицательного значения.
Kazanfirst.ru 18:49
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
Общество
Власти Петербурга назвали условие ввода режима пропусков
Ввод режима пропусков зависит от того, как жители Петербурга будут соблюдать самоизоляцию.
ФАН 14:16
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Кино
Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel
В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).
Газета.Ru вчера в 15:01
Здоровье
Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00
Энергетика
Трамп заявил, что текущие цены на нефть позволят заполнить резервы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние цены на нефть "очень интересные", и признался, что они позволят "полностью заполнить резервы" Штатов.
РЕН ТВ 18:06
Здоровье
Осетинский врач назвал незаконный митинг «очагом разноса коронавируса»
Мощным очагом распространения коронавирусной инфекции назвал прошедший сегодня по Владикавказе стихийный митинг против режима самоизоляции главный врач республиканской клинической больницы Астан Митциев, 20 апреля его заявление опубликовала пресс-служба главы региона.
ИА Красная Весна 16:21
Экономика
Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.
News.ru 16:58
Шоу-бизнес
В сети показали видео с праздника Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, как семья артистки празднует Пасху.
Киноафиша России 09:28
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch
Чемпионат вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным
В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на смаом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru 14:16
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03